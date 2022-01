In je auto stemmen, het kan drie dagen lang in Meierijstad

Grootste schade door vuurwerk sinds jaren in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Een landelijk vuurwerkverbod en toch was er de laatste jaren nog nooit zoveel vuurwerkschade als dit keer met oud en nieuw in Sint-Michielsgestel. Burgemeester Han Looijen (openbare orde en veiligheid) is er bijna sprakeloos van én boos over. ,,Als je erover nadenkt, dan is dit echt schandalig om de gemeenschap zoveel schade toe te brengen.”

12 januari