In Meierij alle zeilen bijgezet in bestrijding processierups

De overlast van de eikenprocessierups is ook in de Meierij fors toegenomen. Neem Haaren. Die gemeente heeft in de afgelopen dertig dagen bijna twee keer zoveel meldingen (92) gehad dan in dezelfde periode vorig jaar (53). Er zijn inmiddels zo'n vijfduizend bomen preventief behandeld in de gemeente, maar of dat effect heeft moet nog blijken. Ondanks de nu al grotere hinder dan vorig jaar moet de piek van de plaag nog komen, stellen deskundigen. Dat gebeurt als het warmer wordt.