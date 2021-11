In Schijndel kun je met Sint en zijn Pieten in de draaimolen

Carlo van de Greef had even flink in de piepzak gezeten. ,,Ja, het was even echt heel spannend of dit allemaal door kan gaan vanwege de stijging van coronabesmettingen. We hebben hier namelijk heel wat uren voorbereiding in zitten", zegt een van de roergangers van Stichting Sinterklaas Schijndel. ,,Maar het kan gelukkig met de huidige coronaregels.”