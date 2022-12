In sneltreinvaart van harteloze vrek naar gulle mensenvriend: Dickens’ Scrooge overtuigt ook in een half uur

Buurtbewo­ners schrikken ook van nieuw plan pastorie­tuin in Boxtel

BOXTEL - Wie even dacht dat het bouwplan voor zorgappartementen in de pastorietuin in Boxtel in kannen en kruiken was, heeft het mis. De omwonenden zijn ook met het nieuwe plan bepaald niet gelukkig. En dus is de discussie erover ook na vijf jaar nog lang niet beslecht.

7 december