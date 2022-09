In welke straat, buurt of wijk kan het groener in Boxtel? D66 zet kansenkaart op

450 vluchtelin­gen naar crisisnood­op­vang op landgoed Velder in Liempde

BOXTEL/LIEMPDE - Er komt een crisisnoodopvang voor vluchtelingen op landgoed Velder in Liempde. In te plaatsen woonunits is van 15 oktober tot en met 15 februari plaats voor 450 vluchtelingen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten.

7 september