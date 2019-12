In Wijbosch mag je alleen wonen als je een ander helpt

Kinderen van basisschool De Regenboog die bloemschikken met ouderen met geheugenverlies of spelen in de tuinen van verpleeghuis Sint-Barbara. Of ouderen uit Sint-Barbara die met dorpsbewoners uit Wijbosch biljarten of kaarten in dorpscentrum De Schakel, dat verbonden is met het verpleeghuis. In Wijbosch is dit de normaalste zaak van de wereld, maar nationaal en zelfs internationaal trekt deze aanpak veel aandacht.



Zelfs delegaties uit China namen een kijkje in Wijbosch om de interactie tussen kinderen en ouderen met dementie met eigen ogen te zien. Maar in Wijbosch wil zorgorganisatie Laverhof nog een flinke stap verder zetten.