In zijn tweede leven wil Rogier Veltrop zieke harten repareren: ‘Ik had al een plekje uitgezocht, dichtbij het graf van mijn moeder’

Nakaarten Kunstenaar Christian maakt het Veghelse centrum nét een beetje leuker

21 december VEGHEL - Kunstenaar Christian van Hedel is met zijn Art Studio een vreemde eend in de bijt tussen de modezaken in het Veghelse winkelcentrum. Dat is juist de bedoeling. Want zijn zaak maakt het centrum nét een stukje leuker. Hij kreeg als eerste in Veghel een plek via het project VOLOP Meierijstad.