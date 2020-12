In zijn tweede leven wil Rogier Veltrop zieke harten repareren

Vrachtwa­gen­chauf­feur Bas staat nog steeds vast in Londen, maar houdt de moed erin: ‘Zorgen maken heeft toch geen zin’

23 december LONDEN/SCHIJNDEL - Vrachtwagenchauffeur Bas Timmermans (21) uit Schijndel staat nog steeds met zijn wagen in Londen nadat zondagavond opeens de toegangswegen terug naar Nederland sloten. Samen met vier collega's probeert hij er het beste van te maken. ,,Ik kan wel tien keer roepen dat het kutzooi is, maar dan sta ik niet opeens in Nederland.”