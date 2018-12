Inbraak op terrein stichting Voedseltuin Boxtel: gereedschap gestolen

Boerenkool

Het is niet duidelijk wanneer de diefstallen zijn gepleegd. Van Leeuwen ontdekte de inbraak dinsdagochtend. ,,Omdat het seizoen bijna eindigt zijn we niet dagelijks maar wekelijks op het terrein aan de slag. Ik wilde er ‘s ochtends met enkele vrijwilligers boerenkool oogsten. We zagen al snel dat de zeecontainer waarin het gereedschap ligt was opengebroken. Onze bosmaaier, een accuboor en slijptol zijn gestolen. Het gaat om spullen die wij regelmatig gebruiken. Het is een grote zorg hoe het nu verder moet zonder deze spullen.’’