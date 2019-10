Inbreker betrapt bij hotel Boer Goossens in Den Dungen

De Nachtegaal zingt nog steeds haar hoogste lied in Berlicum

8:41 BERLICUM - Tal van vogelverenigingen in de regio leiden een tanend bestaan of zijn al verdwenen. In Vinkel, Den Dungen en Gestel stopten er al, in Wijbosch waren er ooit vier, nu nog een. Maar in Berlicum gaat het nog steeds prima met jubilaris De Nachtegaal. Wat is hun geheim?