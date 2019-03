Inbrekers komen pas na 75 ‘mokerslagen’ in computerzaak Schijndel

SCHIJNDEL - Maar liefst anderhalve minuut deden inbrekers over het inslaan van een ruit van computerzaak IT-OK in Schijndel, in de nacht van donderdag op vrijdag. ,,Pas na 75 mokerslagen kwamen ze binnen”, weet eigenaar Thomas van Oorschot van IT-OK.

Op camerabeelden van IT-OK klinkt enorme herrie van de slagen met een enorme sloophamer op het raam met veiligheidsglas. ,,Uiteraard hebben omwonenden het wel gehoord. Zij hebben de politie gebeld, maar helaas was het toch te laat.” Van Oorschot telde 75 harde klappen met een sloophamer tegen de ruit in de deur van de winkel.

Drie inbrekers met bivakmutsen op gingen er vandoor met onder meer computers, laptops, telefoons, een kassalade en computerapparatuur. De geschatte waarde hiervan is circa 10.000 euro. Buiten stond een auto, een zwarte Audi RS5, klaar om te vluchten. Mogelijk was er ook nog een tweede auto, een Citroën C3, bij betrokken. Mogelijk was er nog een vierde verdachte bij de inbraak betrokken die buiten in de auto zat te wachten.

Volledig scherm Inbrekers deden er maar liefst anderhalve minuut over om een ruit in te slaan bij IT-OK aan de Vicaris van Alphenstraat in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD

De inbraak had plaats rond 3.45 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. ,,Wij werden door de politie uit ons bedje gebeld, waarna we meteen hierheen zijn gekomen. We troffen een grote ravage aan”, blikt Van Oorschot terug. Zijn winkel is inmiddels weer 'gewoon’ open. Voor het kapot geslagen raam zit nu een stuk hout.

‘Nóg beter beveiligen’