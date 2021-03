Ineens is je auto een stemhokje: ‘Makkelijk en veilig’

Monique Bogaard zet tegen de middag haar blauwe Toyota Aygo stil voor de loods van de milieustraat in Schijndel, die vanaf deze maandag drie dagen lang is ingericht als drive-in stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Haar vriendin stapt uit, want je mag alleen in je eentje stemmen. ,,In een normaal stemhokje mag je ook altijd maar in je eentje je stem uitbrengen", zegt Peter van de Ven, voorzitter van dit stembureau. ,,Dat is verplicht omdat ze willen voorkomen dat een ander jou nog kan beïnvloeden in het stemhokje.”