Inrichting Dukaat Boxtel komt met voorrang op tafel

BOXTEL - De roerige informatieavond woensdag over het bouwplan Heem van Selis in Boxtel, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de inrichting van de beoogde ontsluitingsweg van de nieuwe wijk eerder op tafel komt.

Maak maar tijd en ruimte. Dat was de ‘opdracht' donderdagochtend van wethouder Peter van de Wiel in het gemeentehuis na de roerige informatieavond van woensdag over het bouwplan Heem van Selis aan de noordkant van Boxtel. Een opdracht om eerder dan de bedoeling was de herinrichting van de Dukaat, een van de twee ontsluitingen van de nieuwe wijk, in beeld te brengen. Want tegen dat voornemen is veel verzet van de bewoners van die straat en de directe omgeving ervan.

Woensdag werden zij geïnformeerd over de stand van zaken van Heem van Selis, een wijk met bijna 500 woningen in hun achtertuin waarvan de bouw begin 2020 moet beginnen, het bestemmingsplan nu gereed is en ter inzage ligt.

Quote Wij zien ook wel dat de weg zoals die nu is niet geschikt is voor straks zo'n tweedui­zend voertuigen per dag. Peter van de Wiel, wethouder

Parkeerruimte

,,Natuurlijk wisten wij dat de bewoners niet blij zijn met de gekozen ontsluiting", aldus Van de Wiel gisteren. ,,Het is echter onze verantwoordelijkheid om de beste oplossing te kiezen en dat is via de Dukaat. Maar wij zien ook wel dat de weg zoals die nu is niet geschikt is voor straks zo'n tweeduizend voertuigen per dag. Die zal dus aangepast moeten worden en dat gaan we ook doen. Met uiteraard ook oog voor voldoende parkeerruimte."