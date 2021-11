Inspreken in Gestel? Dan even een filmpje opnemen

SINT-MICHIELSGESTEL - De weer strakkere regels in verband met corona zetten ook de democratie weer wat verder onder druk. Dat blijkt wel in Sint-Michielsgestel waar ‘Praat met de Raad’ even in de koelkast is komen staan. Maar er is een alternatief. Gewoon je verhaal doen en de camera aanzetten, dan krijgt de gemeenteraad toch te horen waar je mee zit als inwoner van Gestel.

Er stonden vorige week een paar insprekers op de rol voor de bijeenkomst ‘Praat met de Raad.’ Dat is een goede manier om inspraak te regelen voor bewoners uit Sint-Michielsgestel. Ze kunnen in een minuut of vijf hun verhaal doen in de raadzaal in het bijzijn van alle raadsleden. Maar nu de coronaregels weer zijn aangehaald, is die bijeenkomst geschrapt.

Filmcamera

Volgens een woordvoerder van de gemeente Sint-Michielsgestel is het voor de tijdelijkheid. ,,We hadden drie insprekers afgelopen week. Met hen is nu de afspraak gemaakt dat ze een filmcamera gebruiken en hun zegje daar doen. Dan tonen we die filmpjes komende donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dan kunnen ze toch horen over welke onderwerpen inwoners wat te melden hebben.”

Of deze tijdelijke manier van filmen voor ‘Praat met de Raad’ langer in de lucht blijft, is nog niet duidelijk. ,,Het presidium, degenen die de onderwerpen voor de agenda van de raad op een rijtje zetten, praten er 15 november over hoe het verder gaat met de inspraak.”