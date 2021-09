Installatiebedrijf Immens overgenomen door grote branchegenoot, maar naam blijft voorlopig

SINT-MICHIELSGESTEL - Immens Installatietechniek BV is overgenomen door familiebedrijf De Groot Installatiegroep in Emmen, een grote speler in de branche. De Gestelse B.V. met ruim vijftig medewerkers is vanaf deze maand de achttiende vestiging van De Groot.

,,Wij blijven gewoon de lekkende kraantjes bij de mensen repareren en komen met dezelfde busjes voorrijden.” Directeur Marcel van Hout licht de overname toe en blikt ook vooruit.

Geen opvolging

Al twaalf jaar bezint het middelgrote Gestelse installatiebedrijf zich op een overname door een grotere geschikte partner. ,,Niet echt actief, totdat familiebedrijf de Groot zich aandiende en wij een gewenste deal konden sluiten. Er is geen directe opvolging in het familiebedrijf, dat is een reden om buiten de deur te kijken. Daarvoor kregen we diverse gegadigden over de vloer.”

Een andere zwaarwegende factor is de omvang van het bedrijf in de huidige, hyperactieve bouwwereld. ,,Wij zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken”, constateerde de Immens bedrijfsleiding eerder. ,,Wij dragen een grote verantwoordelijkheid voor onze mensen. Hun toekomst willen we in de eerste plaats waarborgen”, aldus de directeur, die nog zeker drie jaar deze positie behoudt. Bij Immens werken zo'n 50 mensen.

Naam Immens essentieel

Daarnaast bleek het aanhouden van de bijna twee eeuwen oude, in de regio vertrouwde bedrijfsnaam Immens essentieel in de overnamegesprekken. ,,Er waren belangstellende partijen die ons in zijn geheel wilden overnemen, inclusief naamswijziging. Daar wilden wij per se niet aan.”

Als overnamekandidaat is Immens interessant, niet in het minst door de kennis en ervaring die het heeft met verduurzaming. ,,Daar zijn wij al vanaf 2000 mee bezig. In deze tijden is verduurzaming ongelooflijk hot. Daarvoor waren wij in de oude constructie te klein. Nu, als achttiende vestiging van De Groot Installatiegroep zijn die mogelijkheden er wel. Deze overstap geeft waarborgen voor de toekomst”, legt Van Hout uit. ,,Om mee te kunnen moet je groter zijn.”

Twee eeuwen

Met de naam Immens nog op de gevel, het embleem op de bedrijfswagens, het personeel in de eigen werkomgeving nadert voor het installatiebedrijf een bijzonder jubileumjaar. Een geschiedenis die start in 1822, met een smederij op de huidige locatie die o.m. via Pinus Immens uitgroeide tot het huidige bedrijf. ,,In écht oude archieven is weinig terug te vinden”, lacht Marcel van Hout, ,,zeker is dat wij ouder zijn dan de Kamer van Koophandel. Tot in de kern gezond, met een rooskleurige toekomst voor de boeg.” Als achttiende loot aan de boom van De Groot Installatiegroep, met behoud van de eigen identiteit.