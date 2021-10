Interventieteam Meierij houdt grootscheepse controle aan de Mezenlaan in Boxtel

BOXTEL - Een voor één doorzoekt het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) momenteel alle schuurtjes en loodsen aan de Mezenlaan in Boxtel. Of er ook al illegale activiteiten zijn aangetroffen, is nog niet bekend.

Aan de Mezenlaan in het Boxtelse buitengebied staan zo'n zestig hokken van verschillend formaat. Ze dienen veelal als opslag van bedrijfjes of particulieren. Dinsdagochtend startte er een grootscheepse controle waarbij niet alleen de gemeente maar ook de politie en douane betrokken is.

Afgezet met hekken

Het terrein is afgezet met hekken en wordt met een zeil aan het zicht onttrokken. Volgens een gemeentewoordvoerster gaat het om een ‘bestuurlijke controle'. ,,Waarvan we de resultaten nog moeten krijgen. Meer kan ik er op dit moment niet over vertellen en ik kan ook nog geen antwoorden geven op vragen.”

Wilfred Schellen van het gelijknamige voegersbedrijf is één van de gebruikers van de opslagplaatsen. ,,Ik werd gebeld door de gemeente of ik de poort open wilde maken. Bij mij was alles in orde. Ze hebben wat foto's gemaakt en ik kon weer gaan", vertelt hij. ,,Enkele maanden geleden is er ook al een controle geweest. Ik vind het wel goed dat dat gebeurt. Van mensen die ze niet kunnen bereiken worden de sloten gewoon open geslepen. Dan krijg je wel een vergoeding om het slot te vervangen, heb ik begrepen.”

Eerdere controle

In juli voerde de BIM controles uit in zo’n 300 loodsen in Heusden, Boxtel, Meierijstad, Vught en Sint-Michielsgestel. Dat leverde toen een kleine 150 overtredingen op. Niet allemaal even ernstig, hoewel ook gestolen spullen zijn gevonden en op één plek sprake was van illegale bewoning. Verder ging het toen om milieu-overtredingen, brandveiligheid die niet op orde was, een mogelijke aanbouw van een hennepkwekerij en het illegaal aftappen van stroom. Op één plaats werden destijds kinderen aangetroffen die leefden in een vervuilde omgeving, waarna instanties zijn ingeschakeld.

