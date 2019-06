Interventieteam onderzoekt leven arbeidsmigrant in Boxtel en Sint-Michielsgestel

Steeds vaker gaat er een team van ambtenaren op pad in Sint-Michielsgestel en Boxtel om te onderzoeken hoe werkgevers hun arbeidsmigranten huisvesten. En of de huisvesting aan de normen voldoet en de registratie klopt. Dat zegt Johan Michielsen, procesmanager arbeidsmigranten van MijnGemeenteDichtbij die voor beide gemeenten werkt.



Gisteravond werd er voor beide gemeenteraden in Boxtel een informatieavond gehouden. Daar meldde Michielsen dat inmiddels 85 woonlocaties in beeld zijn gebracht. ,,Een half jaar geleden hadden we nog een stuk of zestig plekken in beeld. Nu krijgen we steeds meer inzichten, cijfers en wetenswaardigheden boven tafel over arbeidsmigranten. Zo kunnen we beter beleid voeren.”