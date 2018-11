Intocht: een sint-film voor heel Meierijstad én Piet blijft zwart

Bij alle sinterklaasactiviteiten die de komende tijd in Schijndel op de agenda staan, staat één ding vast: de pieten blijven zwart. Volgens Lambèr Gevers, voorzitter van Stichting Sinterklaas Schijndel, houdt de stichting zich buiten de kleurendiscussie. ,,Het gaat ons om het plezier van de kinderen. Als we ons in de discussie gaan mengen, brengen we elkaar in de problemen. Dat willen we niet, het plezier staat voor ons voorop."