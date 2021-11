Intocht Sint gaat niet door in Boxtel vanwege corona, wat gaat nog wel door?

De twijfels waren er al. Maar nu is het zeker: de intocht van Sint en zijn Pieten in Boxtel gaat komen komend weekeinde niet door. ,,We vinden het niet verantwoord", zegt Wim Ketelaars van Stapel op Sint. ,,Dat komt vooral door het dringend advies van het kabinet om anderhalve meter afstand te houden. Dat is in het centrum van Boxtel echt niet te doen. Volgens ons is het niet mogelijk om zo'n massale intocht ordentelijk te laten verlopen.”