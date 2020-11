Invloed van corona op campagne verkiezingen Boxtel al maar groter

BOXTEL - Corona bepaalt meer en meer de campagne van de Boxtelse partijen in aanloop naar de verkiezingen van 18 november. Groepering BALANS stopt per direct met fysieke activiteiten. Twee politieke debatten die, weliswaar zonder publiek, zouden worden gehouden, zijn ook geannuleerd.

Het was al anders, maar door de weer aangescherpte coronamaatregelen wordt campagne voeren voor de politieke partijen in Boxtel nog moeilijker. De strijd om de gunst van de kiezer speelt zich vanaf nu vrijwel compleet digitaal af. BALANS, momenteel de grootste partij in de Boxtelse gemeenteraad, kondigde eerder deze week aan alle fysieke activiteiten in aanloop naar de verkiezingen van 18 november te schrappen. ,,Gezondheid voorop. De oproep van het kabinet is om alleen bij elkaar te komen als het strikt noodzakelijk is. Daar geven wij gehoor aan", zegt lijsttrekker Mariëlle van Alphen.

Quote De politiek heeft een voorbeeld­func­tie Mariëlle van Alphen

Zij vindt ook dat de gemeenteraadsvergadering van komende dinsdag moet worden geannuleerd. Dat er twee heikele verkeersonderwerpen, realisatie fietstunnel en verbreding Keulsebaan, op de agenda staan, doet daar niets aan af, laat ze weten. ,,Er vloeit geen bloed als die besluiten worden opgeschoven. Wij zijn het daarmee inderdaad niet eens en het is, als je het zo bekijkt, mooi meegenomen dat er voor de verkiezingen geen besluit over valt. Maar dat is echt niet waarom wij dit vinden. De politiek heeft een voorbeeldfunctie. Dan moeten wij ook het contact met mensen niet op zoeken. Niet in de gemeenteraad, maar ook niet met als doel mensen op je partij te laten stemmen.”

Alternatieven

Deze week neemt het zogenoemde presidium, waarin alle fractievoorzitters een plaats hebben, een besluit over wel of niet doorgaan van de vergadering van 10 november. Wethouder en SP-lijsttrekker Eric van den Broek snapt de overwegingen van BALANS wel. ,, Er zitten mensen in raad en college die in de risicogroepen zitten, onder wie ik zelf. Je zult dus moeten kijken naar alternatieve manieren van vergaderen. Eventueel digitaal. Want ik ben ook voorstander van besluiten over belangrijke onderwerpen niet uit te stellen.”

De nieuwe coronamaatregelen die premier Rutte dinsdag afkondigde, hebben ook zijn weerslag op twee politieke debatten die nog op de rol stonden. Zowel Brabants Centrum (komende zaterdag) als Omroep Dommelland (vrijdag 13 november) hebben een streep gezet door de organisatie ervan.