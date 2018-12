Inwoner Sint-Oedenrode steelt kerstcadeautjes bij elkaar: ‘Koop je cadeaus eerlijk’

Ruim 3000 euro voor ontspan­ning en beweging voor dementeren­den

11:57 BOXTEL - Met haar optreden op het Baanderherencollege in Boxtel heeft Popkoor JukeBOX 3.030 euro ingezameld. Dit geld wordt gebruikt voor materialen ten behoeve van ontspanning en beweging voor mensen met dementie in verpleeghuizen in Boxtel.