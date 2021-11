Inwoners Gestel moeten in 2022 nóg wat dieper in de portemonnee

SINT-MICHIELSGESTEL - Het dagelijks leven voor alle inwoners van Sint-Michielsgestel wordt nóg duurder dan eerder al was voorzien. De gemeente heeft namelijk ook te maken met het ‘inflatiespook’ dat niet op 2,1 procent uitkomt, maar nu al rond de 3,4 procent zit. Daardoor worden onder meer afval inzamelen, een aansluiting op het riool en andere zaken nog duurder in 2022 in Gestel.

Vlak voor het einde van 2021 meldt Sint-Michielsgestel opnieuw een domper voor de portemonnee van alle huishoudens in Gestel. ,,We moeten de tarieven voor alle gemeentelijke belastingen nóg een keer bijstellen, anders zadelen we onszelf bij de volgende begroting voor 2023 nu al op met tekorten", zegt wethouder financiën Ed Mathijssen.

Quote Sinds de zomer is alles fors duurder geworden Ed Mathijssen, Wethouder financiën Gestel

,,Alle dingen zijn ondertussen duurder geworden sinds wij rond de zomer al onze begroting 2022 opstelden. Denk aan onderhoud van groen, afval op laten halen, zeg maar alle diensten die we afnemen als gemeente en alle inkoop die we doen", vervolgt hij.

Afval

De nieuwe verhogingen vertalen zich op allerlei vlakken. Neem bij voorbeeld het ophalen van afval. Voor het laten ophalen van afval betalen alle huishoudens het vastrecht. Dat is het bedrag wat je sowieso moet afrekenen voor het laten ophalen van GFT en de grijze kliko. Dat vastrecht gaat omhoog voor de laagbouw van 162 euro naar 189 euro. Voor de hoogbouw stijgt dat bedrag van 192 euro naar 234 euro.

Diftar

Maar dan is er ook nog het Diftar-tarief. Voor elke volle grijze bak aan de straat gaat het bedrag per lediging omhoog van bijna een tientje naar bijna vijftien euro. Dat is bij een grote grijze container van 240 liter wel te verstaan. De 140 literbak gaat bijna negen euro kosten. Nu kost die nog 5,79 euro. De 60 literbak kost nu 2,48, dat wordt 3,74 euro per keer aan de straat. Daar staat tegenover dat het GFT voortaan bij alle woningen gratis wordt opgehaald.

Twee euro

De rioolheffing gaat ook omhoog. Met bijna twee euro per aansluiting volgend jaar. Elke kuub vies water die je het riool instuurt kost bovendien 34 cent. Dat bedrag blijft gelukkig wel gelijk in vergelijking met dit jaar. De toeristenbelasting wordt wel opgeschroefd naar 2,21 euro per overnachting. Dat is nu nog 1,64 euro per overnachting per persoon.

OZB nog ongewis

De onroerend zaakbelasting (OZB) is nog een apart verhaal. ,,Wij kunnen daarvoor nu nog geen definitief tarief vaststellen. Want per 1 januari is de nieuwe peildatum. Afhankelijk van de waardebepaling van het onroerend goed wordt die volgend jaar pas definitief vastgesteld. Daarom zetten we die voorlopig vast op twintig procent verhoging. Als dat volgend jaar lager is, stellen we dat bij. We mogen namelijk niet achteraf hogere tarieven vragen, wel lagere volgens de wet.”