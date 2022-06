Inwoners Meierijstad mogen ‘meeschuiven’ in plek voor 55 laadpalen

Melkpak vissen, vla proeven en kalfjes aaien op de open boerderij­dag in Boxtel: mensen staan er zelfs voor in de rij

BOXTEL - Het was een drukte van jewelste op de open boerderijdag bij de familie Van Alphen in Boxtel. Vooral voor kinderen was er van alles te doen: van skippy koe tot melkpak vissen en een kijkje bij de melkrobot. En dat alles met een educatief tintje uiteraard.

7 juni