Inwoners van Esch zijn bezorgd: ‘Zijn we bereikbaar voor brandweer?’

ESCH - Het is er nog altijd fijn wonen. In woonwijkjes als Beemd en Den Bogerd in Esch. Toch zijn bewoners enigszins ongerust. Bezorgdheid die zich richt op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Want de straatjes zijn smal en lukraak geparkeerde auto's vormen zo obstakels voor pakweg de brandweer.

Het tijdsbeeld is herkenbaar. Woonwijkjes, zo'n dertig, veertig jaar geleden gebouwd. Hofjes dus, smalle straten, krappe bochten en nauwelijks ruimte voor 'openbaar' parkeren. De kavels waren toen nog aardig bemeten, met parkeren op eigen grond als uitgangspunt derhalve.

Meer auto‘s per gezin

Het wreekt zich nu in wijken als Beemd en Den Bogerd in Esch. Meer auto's per gezin, meer sociaal verkeer, busjes. Het zorgt met name 's avonds en 's nachts voor parkeerdruk door ontbreken van ordentelijke parkeerplaatsen.

En langs de weg gezette auto's, die de doorgang bemoeilijken. Zo niet onmogelijk maken. Toenemende overlast en ook bezorgdheid bij de bewoners over de bereikbaarheid met name voor brede brandweerwagens. ,,Of ik denk dat de brandweer er altijd door kan?", herhaalt bewoonster Traa van Den Bogerd de vraag. ,,Nee, denk het niet.”

Doorgang breder

Het Essche raadslid Christien van Schijndel (Samenwerking'95) heeft de kwestie daarom onder de aandacht gebracht van het gemeentebestuur. ,,Want", zegt ze ter plekke in Den Bogerd, ,,het speelt hier, maar ook in bijvoorbeeld Hulsberg en Beemd. Zelfde probleem, ook onoverzichtelijke, te korte bochten, met smalle straten. Te weinig fatsoenlijke ruimte om auto's te parkeren.”

Oplossingen zijn er, weet Van Schijndel. ,,Je zou de groenstroken wat smaller kunnen maken, er grasbetonblokken kunnen leggen, zodat er wat meer ruimte komt voor parkeren en de doorgang breder wordt. Dat zou al een stuk beter zijn."

Brandweer?

Ze heeft burgemeester Yves de Boer ook gevraagd de brandweer een 'proefritje' te laten maken door genoemde wijken. ,,Hij zou dat overwegen. Want als we het met z'n allen niet goed zien en de brandweer kan overal wel komen, dan is het probleem natuurlijk meteen een stuk minder. Al blijft de overlast van lukraak geparkeerde auto's dan wel bestaan.”

Wethouder Martien Vromans (CDA) liet eerder ook al weten de bezorgdheid om de bereikbaarheid serieus te nemen. ,,En er direct naar te laten kijken."

Groenstroken opofferen voor parkeerplaatsen is echter niet het eerste waaraan de wethouder denkt. ,,Dat raakt ook een van mijn andere portefeuilles, die van klimaatadaptatie. Groen is van groot belang in wijken, dus laten we daar niet meteen aankomen." Hij beloofde Van Schijndel wel om de zaak onder de aandacht te brengen bij de gemeente Boxtel, waartoe Esch per 1 januari behoort.

Geen nieuwe projecten voor gemeente Haaren

De gemeente Haaren pakt namelijk in de laatste maanden van zijn bestaan geen nieuwe 'projecten' op. En onder die noemer zou het realiseren van parkeerplaatsen in de Essche wijken kunnen worden geschaard. ,,De focus ligt op het afhandelen van de lopende zaken en een goede overdracht aan de ontvangende gemeenten.”

De bewoners zijn alvast wel blij dat er de afgelopen dagen flink is gesnoeid. ,,Veel groen was over de weg gegroeid, nu dat is weggeknipt is er meteen een halve meter meer ruimte."