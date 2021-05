Inzamelpunt voor groenafval in Esch blijft voorlopig in stand

Video Man ademt te veel rook in door in brand gevlogen frietpan in Boxtel

14 mei BOXTEL - Een frietpan is vrijdagmiddag rond 16.40 uur in een appartementencomplex aan de Hof ter Aa in Boxtel in brand gevlogen. De bewoner die eten aan het maken was wist de brand zelf te blussen met water, meldt de politie. Daardoor is er alleen flink wat rookschade ontstaan.