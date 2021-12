Is aanbieden van plastic tuinmeubelen straks gratis in Meierijstad?

Rowanne uit Schijndel vindt het ‘keivet’ om bij de mannen te keepen

SCHIJNDEL - Keepster Rowanne Vroomans van Avanti’31 in Schijndel staat haar mannetje wel. Dat weten ze bij de spelers van Avanti 2 nu ook, want daar speelde zij als eerste vrouw in de clubgeschiedenis mee in een wedstrijd bij de heren. ,,Niemand keek raar op.”

9 december