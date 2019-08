Is de Essche basisschool opgeknapt voor de opsplitsing van Haaren?

Rechtbank zet streep door vergunning megastal van Boxtelse varkens­boer

9:00 DEN BOSCH/BOXTEL/SPOORDONK - De bouw van een grote varkensstal aan de Logtsebaan in Spoordonk is op zijn minst een paar stappen verder weg, nu de Bossche bestuursrechter uitspraak heeft gedaan in de slepende kwestie. De nieuwe vergunning is van tafel. En de vergunningen die de Boxtelse ondernemer Johan van Hal al had, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden.