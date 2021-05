Is het heilig bloeddoek van de Boxtelse Bloedprocessie wel het echte? Of ligt dat nog in Hoogstraten?

,,Nee, ik wil de mooie traditie van de Bloedprocessie in Boxtel niet om zeep helpen. Ik loop zelf al vele jaren mee als schrijndrager. Maar een paar jaar terug waren er zorgen over de goede conservering van het doek en is het onderzocht bij de Universiteit in Amsterdam. Daar rezen opnieuw twijfels over de echtheid van het altaarlinnen waar Eligius witte miswijn op knoeide en dat veranderde in Christus’ rode bloed. Net als in 1952, toen pater Adriaan de Koning (Witte Paters) al twijfelde over de echtheid van het doek dat in Boxtel aanwezig is", zegt Peter van Zoest.