Is het te laat voor ondergrondse afvalcontainers bij Brenthof en Dommelstaete?

De prijzen gaan omhoog, maar de Schijndel­se kermis moet wel betaalbaar blijven: ‘Gemeente vraagt minder pachtgeld’

SCHIJNDEL - Voldaan likken zusjes Kaya (5) en Lizzy (9) op het tijdelijke terrasje naast Het Spectrum aan hun ijsjes. ,,We zijn met oma naar de kermis geweest”, zegt de oudste. ,,Ik ben zowat overal in geweest; in dat hoge draaiding, in de Cakewalk en de Breakdance. Het was superleuk!”

10 juli