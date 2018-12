Isa (9) wint vlogreis naar piramides en Toetachamon

Een jubelstemming in huize Van Uden in Den Dungen. En ook op basisschool De Wegwijzer waar de kinderen van groep zes aan de gebakjes zitten. Zo gek is dat niet. Want klasgenootje Isa van Uden (9) is ineens een meer dan lokale beroemdheid geworden en won in de finale van Nickelodeons Viral Fabriek een vlogreis naar Egypte én een vette, nieuwe vlogcamera om mee te filmen.