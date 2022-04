Isa en Gionelle openen de Italian Club in Boxtel: ‘Net als in de Bertolli reclame’

Update + VIDEO Gewapende woningover­val in Gemonde, verdachte aangehou­den

GEMONDE - Aan de Slothoef in Gemonde is maandagmiddag een woningoverval gepleegd. Twee daders zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. Dat meldt de politie. De bewoner werd bedreigd maar raakte niet gewond. Inmiddels is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden in de omgeving van Alblasserdam.

