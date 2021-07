Isa Hoes geeft kleur aan openingsweek van nieuwe bibliotheek in Schijndel: ‘Dat boek moet ik ook maar eens openslaan’

VIDEO Nando (26) uit Boxtel maakt met optredens in ‘Kameleon aan de Ketting’ en ‘GTST’ zijn dromen waar

5 juli BOXTEL - ,,De mensen herkennen me op straat in Boxtel. Dan roepen ze: ‘Hé TV-ster’ of gewoon Nando. Of ze willen een praatje met me maken. Lekker veel aandacht vind ik leuk.” Nando Liebregts (26) uit Boxtel is vanaf deze maand te zien op het ‘witte doek’. Hij speelt in de jeugdfilm ‘Kameleon aan de Ketting’ een van de hoofdrollen.