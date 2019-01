Ivy van Geel (43) van Met je Hart: ‘Als er niemand is, praten ouderen soms twee dagen niet’

Het plakboek over de stichting ‘Met je hart’ komt op tafel. ,,We kienen elk jaar tijdens ‘Boxtel kermis’ op de vloer van de botsauto’s”, zegt coördinator Ivy van Geel (43). Van Geel startte zes jaar geleden de stichting ‘Met je Hart’ om zo’n 85 zelfstandig wonende ouderen uit hun isolement te halen. De landelijke stichting is kandidaat voor het Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds.