Jaarlijkse klompenkeuring in Sint-Oedenrode: ‘De klomp is een stoer product’

SINT-OEDENRODE - De jaarlijkse nationale klompenkeuring is een serieus precisiewerkje. Vrijdag bogen drie juryleden zich bij Helden van Kien over veertig inzendingen van machinale en handmatig gemaakte klompen.

Nauwgezet buigen Wiljan Vlerken, Ton Verheijen en Clemens Reuvekamp zich over de ingezonden klompen. Om niet beïnvloed te worden, krijgen de juryleden geen namen van inzenders; ze werken met nummers. Elke klomp wordt op dertig punten gecheckt wat betreft pasvorm. Want pasvorm heeft de meeste invloed op draagcomfort. Ook het model is belangrijk. Dat helpt om de voet goed te laten afrollen en benadrukt de schoonheid van de klomp.

Op de millimeter

Om in aanmerking te komen voor een prijs weegt ook de kwaliteit zwaar. ,,Het moeilijkste voor de klompenmaker is om de linker- en rechterklomp elkaars spiegelbeeld te laten zijn”, zegt Ton Verheijen, zelf handmatig klompenmaker. ,,Bij machinaal gemaakte klompen is het cruciaal om machines tot op de millimeter op elkaar af te stellen en dat kan nog niet computergestuurd. Bij handgemaakte klompen vraagt het eindproduct van één paar klompen vaardigheid en oog voor precisie.”

Klompmodel

De inzendingen voor de klompenkeuring komen uit heel Nederland en zijn onderverdeeld in blanke hoge handelsklompen, lage handels- of tripklompen, kinderklompjes en handgemaakte hippe draagklompen. ,,Voor twintig euro koop je een Brabants klompmodel”, zegt Marie-Louise Holl, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Klompenmakers.

Toeristen

,,De draagklomp wordt gedragen door boeren en bij asfalteringswerken. Om toeristen naar de regio Sint-Oedenrode te trekken en hen ‘de klomp’ te laten ontdekken, brainstormen diverse partijen in Meierijstad. Want de klomp is een gezond en stoer product.’’

In de zaak in Nijnsel komen toeristen uit China, Japan en Amerika voor draagklompen. ,,Ze willen graag dezelfde klomp als wij. In tegenstelling tot de toeristische draagklomp hebben onze klompen een onbeschilderde onderkant. Zuinigheid hè? Chinezen willen mijn handtekening op de klomp om thuis te kunnen laten zien dat ze echt in Sint-Oedenrode gemaakt zijn en niet in China.”

Kunst