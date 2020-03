Jacques Akerboom en zijn liefde voor het ‘wandelende dorp’ Haaren

Pfff, wij werkende ouders weten ineens wat werken is

21 maart Pubers hun bed uit en de douche in sleuren. 38 keer per uur herhalen dat het géén vakantie is, ze niet mogen chillen met vrienden en over 10 minuten klaar moet zitten voor digitale wiskundeles. Kinderen hun biowerkboek in de hand proppen, om ze in het uur daarna aan het pluspunten, kofschippen en nieuwsbegrippen te krijgen. Terwijl je telefoon ontploft door videocalls, dagschema's van school en spoedmailtjes van collega's. Pfff. Wij werkende ouders weten ineens wat werken is.