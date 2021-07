Jan (20) overleed bij dodelijk ongeval in Schijndel: geldboete en jaar voorwaardelijke rijontzegging voor automobilist (46)

Alle ha­vo-leerlingen Elde College Schijndel geslaagd

9 juli BOXTEL/SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Voor het eerst in jaren zijn alle havo-leerlingen op het Elde College in Schijndel geslaagd. ,,In het verleden hebben we vaker honderd procent gehaald op de afdelingen vmbo gemengd-theoretisch en op tweetalig vwo. Maar het is voor het eerst in mijn 35-jarige onderwijsloopbaan dat er honderd procent op havo wordt bereikt op ‘mijn’ school’’, zegt Toos Michon, directeur havo/vwo.