Jan de Trommelaar is weer ‘thuis’ met plaquette op de muur

BOXTEL - De markante Boxtelaar Jan van der Mee, Jan de Trommelaar, is vereeuwigd met een plaquette op de zijgevel van de nieuwe woningen aan de Hendrika van Haeftenstraat in Boxtel.

Quote We missen je nog elke dag, maar in herinne­ring leef je hier voort

Kees van der Mee, Broer van overleden trommelaar Jan

,,Het is nog steeds een gemis, dat je er niet meer bent. Maar wat mooi is het idee geweest van architect Martin van de Tillaart om voor jou hier op de zijmuur een plaquette te hebben. Op de plek waar je meer dan dertig jaar hebt gewoond. Je hoorde er echt bij. De mensen in de buurt sloten je in je hart. In mijn herinnering leef je hier voort.”

Martin nam initiatief voor gedenkteken voor Jan

Kees van der Mee, de broer van de vorig jaar overleden markante Boxtelaar Jan van der Mee, ook wel Jan de Trommelaar genoemd, werd gistermiddag even emotioneel. Vorig jaar vond Kees zijn broer dood in de woning. Al een paar dagen later nam buurtbewoner Martin van de Tillaart het initiatief om iets ter nagedachtenis aan de Trommelaar te doen. En dat mondde uit in de plaquette die gisteren bij de hoekwoning aan de Hendrika van Haeftenstraat werd onthuld.

Quote Jan kwam vaak bij ions op de koffie en trommelde dan op mijn auto of de tafel Rob Dekker, Directeur Sint Joseph

Woningcorporatie Sint Joseph heeft daar nieuwe woningen gebouwd die vanaf 1 mei stukje bij beetje worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. ,,Jan kwam bij ons vaak op de koffie. Zo had hij overal vaste adresjes. Het heeft wel eens bijna het dak van mijn auto gekost. Want Jan trommelde overal op. Daken van auto’s, op de tafels. Met deze plaquette herdenken we Jan, een hele sociale, goeie jongen”, aldus directeur Rob Dekker van Sint Joseph.

Marcel van Vught trommelt voor Jan