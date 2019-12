Jan Spit: ‘Ik heb een sterke band met Beekvliet’

Nu is Spit bezig met de expo ‘Vrijheid achter prikkeldraad’, over de tijd dat het gijzelaarskamp er zat. ,,Eind januari moet die klaar zijn. Duurt tot eind mei. We leggen de nadruk op de saamhorigheid die er in het kamp heerste. De verzuiling in Nederland heerste nog volop, maar in het gijzelaarskamp zaten mensen van links tot rechts en van allerlei gezindten en die spraken natuurlijk met elkaar. Ze namen zich voor dat de ontzuiling na de oorlog vorm moest krijgen - er zaten veel mensen met politieke invloed. De kiem voor de ontzuiling werd hier gelegd.” Spit kijkt alweer naar de tijd ná 75 jaar bevrijding. ,,We hopen dat we over 25 jaar ‘100 jaar in vrijheid leven’ kunnen vieren. De jeugd meegeven dat we in gezegende omstandigheden leven, en dat geldt ook voor onszelf natuurlijk.”