Jan van Burgsteden: wordt Meierijstad zijn vierde gemeente als wethouder?

Jan van Burgsteden (63) uit Mariaheide is het liefst thuis, maar als wethouder is hij niet bepaald honkvast. Zo was hij van 2008 tot 2014 wethouder in Veghel, daarna twee jaar in Sint-Oedenrode en nu bekleedt hij deze functie in de gemeente Waalre. ,,En tussendoor was ik ook nog in beeld als wethouder in Veldhoven, maar daar viel de coalitie een week voordat ik zou aantreden.”