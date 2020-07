‘Je kunt ook de hele middag op de bank zitten en Netflix kijken’

‘Als een stel zegt dat ze nooit ruziemaken, dan liegen ze dat ze barsten’

29 juli DEN DUNGEN - Vijftig jaar getrouwd zijn is anno 2020 niet meer zo bijzonder. Drie gouden paren in dezelfde straat wel. Die óók nog eens alle drie al vijftig jaar buren zijn. In een gemoedelijk straatje midden in Den Dungen. Wat is hun geheim?