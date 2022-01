‘Je lacht je dood!’ moet helpen aan strenger verbod op lachgas

‘Wauw, kijk nou, wat is-ie blauw’, die blaula op Gymnasium Beekvliet

SINT-MICHIELSGESTEL - De eerste schooldag na de lange kerstlockdown was een speciale op het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Honderden leerlingen mochten namelijk voor het eerst hun boterham eten in de nieuwe ‘blaula.’ En dat was op hun mobieltjes én in het echt natuurlijk het gesprek van de dag. ,,Wat is-ie blauw!”

