Je moeder toch een leuke verjaardag bezorgen? Zet een postbus in haar tuin!

,,Een vriendinnetje van mijn dochter kreeg voor haar elfde verjaardag veel kaarten en toen bedacht ik me: waarom doen we dat ook niet voor mijn moeder?", vertelt dochter Judith van de Zanden. ,,Normaal vieren we haar verjaardag met zijn allen. Maar nu apart. Mijn zuster ging vanochtend met haar gezin, wij nu en mijn broer vanavond. We zijn voorzichtig, want mijn moeder strijkt en doet de was voor ouderen en ze mag natuurlijk niet ziek worden en het virus aan die mensen doorgeven."