‘Je wordt nu niet meer aangekeken alsof je een taakstraf voor Bureau Halt hebt’

Innowater en Innoafval zijn Van der Pluijms bedrijven en de namen verklappen zijn betrokkenheid met het milieu. ,,Ik ben biochemicus en ben via mijn eerdere banen bij ingenieursbureaus en Waterschap de Dommel terechtgekomen in Boxtel.” Jarenlang zette hij zich in voor Lokale Agenda 21 en was actief als partijvoorzitter van de PvdA/GroenLinks. Wat hij nog steeds doet: ingezonden brieven schrijven die regelmatig te lezen zijn in Brabants Centrum, bijvoorbeeld over afval en leefomgeving.

Vooruitziende blik

Te smalle fietspaden

Trots op...

,,Boxtel is een fijn en ruim dorp met goede verbindingen naar buiten. Met voldoende voorzieningen die passen bij een wat groter dorp. Toen mijn vrouw en ik twintig jaar geleden een huis zochten, hadden we eerst niet zoveel met Boxtel-Oost. Maar toen we terugkwamen om naar dit huis te kijken, zagen we dat de wijk heel groen is. Zulke ruim opgezette groene wijken worden niet meer aangelegd. En de omgeving is prachtig. Vanuit hier ben je zo in Het Groene Woud.”