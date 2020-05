Je zoekt een tuinhuisje op Marktplaats: en je koopt een locomotief en wagon

Quote We zochten eigenlijk een tuinhuisje Miranda Sanders, 't Groene Woud

Het gevaarte staat er amper bij café ‘t Groene Woud of hij krijgt al veel bekijks, de laatste aankoop van Jos en Miranda Sanders. Miranda en Jos zijn de huidige uitbaters van het café dat in de volksmond Sien Pèyn heet in Kasteren. ,,Tja, we zochten eigenlijk een tuinhuisje voor mijn dochter Renée”, lacht Miranda Sanders.

Echtpaar uit Breda wilde anders gaan reizen

,,En toen zag Renée op Marktplaats onder de noemer tuinhuisjes die locomotief en wagon. Echt iets voor jou, Jos, ze ze. En zo gingen we zaken doen in Breda. Een ouder echtpaar gebruikte de locomotief en bijbehorende wagon als camper. Die vervoerden ze op een dieplader met een oude vrachtwagen ervoor, een echte Mac. Ze wilden er vanaf omdat ze op leeftijd zijn en anders willen gaan reizen”, vertelt Jos Sanders.

Eerst nog bielzen, spoor en ballast kopen

En dus werd er gehandeld. Maar niet voordat Sanders ook al een flink stel bielzen, spoor en ballast had aangeschaft. Zo kon de loc en wagon in de tuin tegenover het café op een eigen stuk spoor worden gezet. ,,We schilderen de wagon nu in dezelfde kleuren als de loc. Mooi groen. En ik ben bezig met echte treinwielen onder de wagon. Maar daar is moeilijk aan te komen. Voorlopig rust de wagon met zijn kont op twee lege fusten en met zijn voorkant op twee autowielen zonder banden. Dat wordt nog anders als we échte treinwielen kunnen vinden.”

Mooi straks als bed and breakfast

Het interieur van de locomotief en wagon willen Miranda en Jos ook nog wat aanpakken. ,,Dat kan wel een opknapbeurt gebruiken. Er zijn slaapplaatsen in de loc. En die kunnen we ook in de wagon maken. Als het opknappen klaar is, zou dat een mooie bed and breakfast kunnen worden. Helemaal in stijl, direct naast het Duits Lijntje met zijn rijke historie.”

Lange historie rond herberg en café

Het café van Sien Peyn, is gelegen aan het Duits Lijntje en wordt begin 1800 al in oude stukken genoemd als herberg. Dat lag er dus al voordat het Duits Lijntje in 1878 in gebruik genomen werd door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). Dit spoortraject verbond Londen via Berlijn met Sint-Petersburg in Rusland. In 1873 werd door een Eindhovense advocaat een kroeg gebouwd op de plek waar nu ‘t Groene Woud staat.

Sien Pèyn

In 1891 neemt ene Petrus Peijnenburg het café over. Zijn drie kinderen Johannes, Catharina en Clasiena (roepnaam Sien) blijven als drie vrijgezellen tot hun overlijden in het café wonen. Als Sien komt te overlijden in 1952, neemt Jans van der Heijden, de huishoudster van de uitbaatster, de kroeg over, samen met haar echtgenoot Kees Sanders.