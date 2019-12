In haar nieuwe boek Slaapkoppie staan verhaaltjes om de dag mee af te sluiten. Om het gepieker van de dag te stoppen doe je ook nog wat ademhalingsoefeningen en zet je er een meditatief muziekje bij op. Ja, dat heb je hard nodig als kind in 2019. Na de zoveelste cito op school moet je - hup - door naar voetbaltraining en muziekles en vervolgens haasten om op tijd thuis te zijn voor die digitale date met je Fortnite-vrienden. Ondertussen zie je je vader continu in de weer met laptop en telefoon en komt je moeder gestrest thuis na een uur file, mopperend dat ze geen tijd heeft om te koken want ze moet over een half uur weer in de sportschool staan en de hond moet ook nog uitgelaten en waarom heeft niemand die was even opgehangen? Je zou van minder overprikkeld raken.