Jes uit Schijndel schrikt van kaalslag in ‘haar’ natuurgebiedje, maar het komt goed

Christel de Laat en Jetty Eugster leiden verkie­zings­de­bat in Meierij­stad

VEGHEL - Comédienne Christel de Laat en politica Jetty Eugster leiden op dinsdag 8 maart een verkiezingsdebat in Meierijstad. De organisatie is in handen van TVSchijndel, dat het debat op de Noordkade in Veghel live uitzendt op haar website.

2 maart