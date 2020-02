Jetty Eugster krijgt lachers op hand in ‘haar’ Schijndel

SCHIJNDEL - Jetty Eugster komt nog maar wat graag in Schijndel, waar ze zes jaar burgemeester was. Zeker als zij een boerenbruidspaar in de ‘onecht’ kan verbinden. ,,Schijndel zit nog altijd in mijn hart.”

Een lach gaat door de volle podiumzaal van 't Spectrum in Schijndel. Oud-burgemeester Jetty Eugster is daarvoor verantwoordelijk. Ze verbindt voor de negende keer op rij het boerenbruidspaar in de ‘onecht’ als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS). Het gaat dit keer om Michel van de Valk en Daniëlle Verhoeven. ,,Michel werkt in een beddenzaak in Schijndel. Hij verkoopt daar slimme bedden. In tien seconden verandert een tafel in een bed. Kijk maar uit met Michel", richt Euster zich tot ‘bruid’ Daniëlle. ,,Want zo zit je aan tafel met hem te kletsen, en zó lig je met hem in bed.”

Iedere week boodschappen in Schijndel

Jetty Eugster houdt wel van zulke carnavaleske klets, zo kreeg de oud-wethouder van Den Bosch ook tijdens de politieke kletsavond in Knillispoort vaak de lachers op haar hand. Eugster is sinds haar vertrek uit Schijndel als burgemeester per 1 januari 2017 - dat was de start van fusiegemeente Meierijstad - ook nog heel vaak in Schijndel te vinden. Zo doet de Empelse iedere week haar boodschappen bij de supermarkt in Schijndel, is ze hier vaak op de weekmarkt te vinden en bezoekt ze nog geregeld evenementen en activiteiten.

Volledig scherm Jetty Eugster verbond voor de negende maal op rij een boerenbruidspaar in Schijndel in de 'onecht'. Dit keer ging het om Michel van de Valk en Daniëlle Verhoeven. © Robèrt van Lith/BD

,,Schijndel zit nog altijd in mijn hart", zegt ze na afloop van de boerenbruiloft. ,,Het is hier gewoon hartstikke leuk. Soms kijken mensen ervan op dat ik hier vaak ben, maar het is maar een klein stukje rijden vanuit Empel. En als ik hier zou wonen, zou misschien niemand het raar vinden.”



Na haar periode in Schijndel werd Jetty Eugster voor enkele jaren waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden. Hier werd ze in december 2019 opgevolgd door Annemieke van de Ven, oud-wethouder van Veghel.

Quote Ik zie wel wat op mijn pad komt Jetty Eugster , Oud-burgemeester

Schorsbos én Eugster 66 jaar in 2021