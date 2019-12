Jeugdinstelling in Boxtel schroeft bewaking op na zoveelste brand: ‘Dit heeft ontzettend veel impact’

Een huurhuis in Schijndel? Dat is dan 4,5 jaar wachten

20 december SCHIJNDEL/VEGHEL - Op zoek naar een sociale huurwoning in Schijndel, Sint-Oedenrode of Sint-Michielsgestel? Dan trek er maar 4,5 jaar voor uit. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden steeg hier sinds eind vorig jaar explosief met liefst veertien maanden. Opvallend is dat het wachten in Veghel veel korter duurt.