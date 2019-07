Jo Toelen uit Schijndel ontvangt koninklijk lintje

video + update Prima sfeer op We Are Electric met 20.000 bezoekers

6 juli BOXTEL - De tweede dag van We Are Electric is goed op gang geschoten. Zo’n 20.000 bezoekers genieten vandaag onder ideale weersomstandigheden van optredens van onder anderen Ronnie Flex, Oscar and the Wolf, Disclosure en afsluiter Charlotte de Witte. Het festival dat zich richt op dance en dansbare muziek vindt voor de tweede keer plaats op Landgoed Velder in Liempde, voor dit weekend omgedoopt tot Velder Woods.