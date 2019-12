Jola weg uit Gestel: nog meer leegstand

Na sluiting van de vestiging in Boxtel, juni dit jaar, doet de Jola na twintig jaar in de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel ook haar deuren dicht. Het winkelpersoneel zwijgt, maar algemeen directeur Jan Segeren reageert wel op vragen over de opheffingsplakkaten. Vanuit de hoofdvestiging in Made zegt hij: ,,Ons huurcontract loopt per 1 februari af. Contractverlenging past niet in ons economisch plaatje.”

Het gat dat Jola in het Gestelse winkelruimtebestand laat vallen gaat Jens Mannenzaken opvullen. Richard Kapteijns hoeft er de straat maar voor over te steken met zijn kledingzaak. ,,Het voor mij nieuwe pand op Nieuwstraat 3 is ruimer en dat past beter bij mijn wensen. Ik verwacht er op 1 maart te kunnen openen”, aldus Kapteijns. Grootscheepse verbouwingen zijn niet nodig. En het gat dat hij achterlaat met zijn winkel, op nummer 10, wat gebeurt daarmee?

Geen sluitend antwoord

Quote Er zijn te veel vierkante meters aan winkelruim­te Albert van Boven, Verhuurder Daarop heeft Albert van Boven, de verhuurder van zowel de leegstaande voormalige Kruidvat als van het huidige pand van Jens Mannenzaken, zeker nog geen sluitend antwoord. ,,Het is moeilijk om gegadigden te vinden voor deze locaties. De tijden van weleer zijn gewoon voorbij.” Daarmee doelt Van Boven op de gehele ‘voorraad’ aan winkelruimte in het dorpscentrum-in-aanbouw.



,,Er zijn te veel vierkante meters aan winkelruimte. Naar mijn mening zijn de vooruitzichten niet echt gunstig. Dat komt natuurlijk ook door het veranderend koopgedrag, door internet. Kijk maar eens om je heen. Ook in Boxtel en Veghel staat veel leeg. Tenzij er van buitenaf interesse komt, raak je winkelruimte aan de straatstenen niet kwijt. Het centrum in Gestel heeft straks, waar al veel eerder voor gewaarschuwd is, een overcapaciteit aan winkelruimte.”

Stroperigheid